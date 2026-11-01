El Cicpc esclareció el homicidio de un ingeniero químico en Valencia tras la captura de uno de los presuntos responsables en el estado Carabobo. La información fue confirmada por el director de la policía científica, Douglas Rico, quien detalló que la víctima fue identificada como Jonathan Alexander Villanueva Rojas, de 39 años.
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Esclarecido crimen de ingeniero químico en Valencia tras captura de implicado
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