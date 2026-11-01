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Esclarecido crimen de ingeniero químico en Valencia tras captura de implicado

Sucesos en Carabobo

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Imagen de la noticia: Esclarecido crimen de ingeniero químico en Valencia tras captura de implicado

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El Cicpc esclareció el homicidio de un ingeniero químico en Valencia tras la captura de uno de los presuntos responsables en el estado Carabobo. La información fue confirmada por el director de la policía científica, Douglas Rico, quien detalló que la víctima fue identificada como Jonathan Alexander Villanueva Rojas, de 39 años.

De acuerdo con las investigaciones, el profesional fue citado bajo engaño por dos jóvenes de 17 años, quienes utilizaron la excusa de una venta de divisas para atraerlo. El objetivo de los atacantes era despojarlo de un teléfono celular marca iPhone y una motocicleta Empire Keeway modelo EK Express 150.

Durante el ataque, los agresores utilizaron un machete para quitarle la vida al ingeniero. Posteriormente, trasladaron el cuerpo envuelto en una sábana dentro de una carretilla hasta un canal de aguas servidas donde fue hallado.

En el marco de las pesquisas, los funcionarios detuvieron a un joven de 17 años vinculado con el crimen, a quien le incautaron el teléfono celular de la víctima. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, mientras las autoridades buscaron al segundo responsable del asesinato cometido para despojar de sus pertenencias a la víctima.

Con información de noticiascol.com

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