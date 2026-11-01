Delegación empresarial de Portugal arriba a Venezuela para explorar nuevas inversiones

La agenda de trabajo tiene como propósito principal explorar oportunidades concretas de inversión en sectores estratégicos como la tecnología, el comercio, la infraestructura y el área agroalimentaria. Según informó el canciller Blanco, esta visita se enmarca en una estrategia orientada a impulsar la cooperación económica y generar beneficios para la población mediante el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

Durante su estancia, la delegación portuguesa sostendrá encuentros con autoridades locales y representantes del sector privado. Uno de los puntos centrales de la misión será la celebración del Foro Empresarial 2026, fijado para realizarse en los espacios del Centro Portugués de Caracas, ubicado en la urbanización Macaracuay. Este evento servirá como plataforma para que inversionistas extranjeros y empresarios nacionales evalúen proyectos conjuntos y consoliden acuerdos comerciales sostenibles. La visita también contempla reuniones directas con la comunidad luso-venezolana, un colectivo fundamental para los lazos culturales y económicos entre ambos países.