El ministro de Economía de Portugal, Manuel Castro Almeida, arribó a Caracas con el objetivo de estrechar los vínculos binacionales y promover el intercambio comercial. El alto funcionario fue recibido por el canciller venezolano, Oliver Blanco, y llegó acompañado por el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, además de una comitiva de representantes de más de 30 empresas lusitanas.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Delegación empresarial de Portugal arriba a Venezuela para explorar nuevas inversiones
Diplomacia económica
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...