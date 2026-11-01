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Crisis eléctrica en Lara suma más de 120 horas de cortes acumulados

Situación en el occidente del país

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Imagen de la noticia: Crisis eléctrica en Lara suma más de 120 horas de cortes acumulados

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La inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa afectando a los habitantes del estado Lara, donde los cortes prolongados han marcado la cotidianidad de la región. Durante el pasado sábado 31 de octubre, se registró un nuevo episodio de fallas que dejó a 28 sectores de la entidad sin servicio eléctrico durante la jornada.

De acuerdo con el monitoreo realizado por la organización Activos por la Luz, el impacto de estas interrupciones se concentró principalmente en el eje metropolitano. Los municipios Iribarren y Palavecino fueron los más golpeados por la falta de energía, aunque también se reportaron incidencias en Simón Planas y Crespo.

El informe detalla que, solo en el municipio Iribarren, se contabilizaron 19 sectores con afectaciones, acumulando un total de 19 cortes que sumaron 88 horas y 25 minutos de oscuridad. Esta situación, que se suma a un balance acumulado de más de 120 horas de cortes en la región, evidencia la fragilidad de la infraestructura de distribución eléctrica y su impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y la estabilidad comercial local.

Con información de El Nacional

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