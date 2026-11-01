La inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa afectando a los habitantes del estado Lara, donde los cortes prolongados han marcado la cotidianidad de la región. Durante el pasado sábado 31 de octubre, se registró un nuevo episodio de fallas que dejó a 28 sectores de la entidad sin servicio eléctrico durante la jornada.
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Crisis eléctrica en Lara suma más de 120 horas de cortes acumulados
Situación en el occidente del país
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Con información de El Nacional
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