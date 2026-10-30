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VE sin Filtro: 140 dominios siguen bloqueados en Venezuela pese a recientes aperturas

Censura digital

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La organización VE sin Filtro alertó este 30 de octubre que 140 dominios de Internet continúan bloqueados en Venezuela, a pesar del reciente levantamiento de las restricciones que pesaban sobre los portales informativos La Patilla y El Nacional. Según el monitoreo técnico de la ONG, entre los sitios que permanecen inaccesibles para los usuarios se encuentran medios de comunicación como Armando.info, Infobae y NTN24.

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El pronunciamiento de la organización subraya que la habilitación de dos portales no representa el fin de la censura digital ni garantiza el acceso libre a la información independiente en el país. VE sin Filtro enfatizó que, además de los medios informativos, las restricciones no se limitan a los medios de comunicación, pues también se han reportado bloqueos contra redes privadas virtuales (VPN) y páginas vinculadas a iniciativas políticas.

La medida de desbloqueo para La Patilla y El Nacional fue anunciada inicialmente por Dinorah Figuera, representante de la oposición, y confirmada posteriormente por el ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela. Por su parte, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) notificó a los proveedores de servicios de Internet para que habilitaran nuevamente los dominios afectados.

Este evento se suma al restablecimiento del acceso a otros 14 medios digitales reportado por la misma organización el pasado 17 de septiembre, entre los que destacaron portales como Efecto Cocuyo, El Pitazo, Runrunes y Crónica Uno. En aquella ocasión, los proveedores de conectividad comenzaron a retirar las restricciones tras las recomendaciones del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

Con información de Eldiario

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