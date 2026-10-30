La organización VE sin Filtro alertó este 30 de octubre que 140 dominios de Internet continúan bloqueados en Venezuela, a pesar del reciente levantamiento de las restricciones que pesaban sobre los portales informativos La Patilla y El Nacional. Según el monitoreo técnico de la ONG, entre los sitios que permanecen inaccesibles para los usuarios se encuentran medios de comunicación como Armando.info, Infobae y NTN24.
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VE sin Filtro: 140 dominios siguen bloqueados en Venezuela pese a recientes aperturas
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Con información de Eldiario
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