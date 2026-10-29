Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internet

Polémica en Corea del Sur por uso de imágenes reales de tragedia en videojuego Call of Duty

Videojuegos

|2 min|
Imagen de la noticia: Polémica en Corea del Sur por uso de imágenes reales de tragedia en videojuego Call of Duty

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La reciente entrega de la franquicia Call of Duty, titulada Modern Warfare 4 y lanzada por Activision el pasado 23 de octubre, ha sido objeto de fuertes críticas en Corea del Sur. El motivo es la inclusión de imágenes reales de la mortal aglomeración ocurrida en el barrio de Itaewon durante las celebraciones de Halloween de 2022.

Lee también
Guía para verificar la legalidad de los casinos online en Venezuela

En el videojuego, que plantea una invasión ficticia de Corea del Sur por parte de Corea del Norte, se observan escenas donde servicios de emergencia realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar a las víctimas del desastre. Familiares de los fallecidos y diversas organizaciones cívicas han exigido a la distribuidora la retirada inmediata de este material, calificando su uso como inapropiado y carente de empatía.

A través de un comunicado, los afectados señalaron que, si los desarrolladores mantienen un mínimo de respeto por las víctimas, deben tomar medidas correctivas. Por su parte, Activision respondió que el uso de imágenes provenientes de reportajes periodísticos tenía como objetivo fortalecer la narrativa ficticia del título, asegurando que no existió intención alguna de trivializar sucesos trágicos reales.

La tragedia de Itaewon, ocurrida la noche del 29 de octubre de 2022, resultó en la muerte de 159 personas tras una estampida en un estrecho callejón. A pesar de la polémica, el videojuego ha logrado posicionarse en el primer lugar de las listas de ventas en la plataforma Steam.

Con información de El Nacional

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

InternetActivisionCall of DutyItaewon

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.