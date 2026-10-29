La reciente entrega de la franquicia Call of Duty, titulada Modern Warfare 4 y lanzada por Activision el pasado 23 de octubre, ha sido objeto de fuertes críticas en Corea del Sur. El motivo es la inclusión de imágenes reales de la mortal aglomeración ocurrida en el barrio de Itaewon durante las celebraciones de Halloween de 2022.
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Polémica en Corea del Sur por uso de imágenes reales de tragedia en videojuego Call of Duty
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Con información de El Nacional
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