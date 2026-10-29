Polémica en Corea del Sur por uso de imágenes reales de tragedia en videojuego Call of Duty

En el videojuego, que plantea una invasión ficticia de Corea del Sur por parte de Corea del Norte, se observan escenas donde servicios de emergencia realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar a las víctimas del desastre. Familiares de los fallecidos y diversas organizaciones cívicas han exigido a la distribuidora la retirada inmediata de este material, calificando su uso como inapropiado y carente de empatía.

A través de un comunicado, los afectados señalaron que, si los desarrolladores mantienen un mínimo de respeto por las víctimas, deben tomar medidas correctivas. Por su parte, Activision respondió que el uso de imágenes provenientes de reportajes periodísticos tenía como objetivo fortalecer la narrativa ficticia del título, asegurando que no existió intención alguna de trivializar sucesos trágicos reales.

La tragedia de Itaewon, ocurrida la noche del 29 de octubre de 2022, resultó en la muerte de 159 personas tras una estampida en un estrecho callejón. A pesar de la polémica, el videojuego ha logrado posicionarse en el primer lugar de las listas de ventas en la plataforma Steam.