Guía para verificar la legalidad de los casinos online en Venezuela

Aunque existen casinos internacionales con licencias de jurisdicciones como Malta o Curazao, estas no sustituyen la autorización nacional, pero sirven como referencia de que el operador debe rendir cuentas ante un regulador. Para evitar riesgos, es necesario seguir tres pasos fundamentales antes de registrarse:

1. Buscar el sello en el pie de página: Los operadores con licencia muestran al final de la página el nombre del regulador, el número del permiso y, en muchos casos, un sello que enlaza al registro oficial. Si esta información está ausente, se recomienda desconfiar.

2. Contrastar el número con el registro: Es posible verificar la validez de la plataforma comparando el número de licencia con los listados públicos de la CNC o de los entes reguladores internacionales.

3. Revisar la empresa que firma los términos: La sociedad que opera el sitio debe coincidir exactamente con la que figura en la licencia.

Existen señales de alerta que indican una posible falta de respaldo, como la exigencia de depósitos mediante transferencias a cuentas personales, la ausencia de verificación de identidad o la falta de herramientas de juego responsable. Ninguna de estas señales prueba por sí sola un fraude, pero juntas describen un sitio que no responde ante nadie.

Finalmente, es importante recordar que la licencia es solo el punto de partida. La experiencia de juego debe abordarse con un presupuesto definido y la conciencia de que se trata de una actividad de entretenimiento para mayores de edad.