El auge de las apuestas digitales en el país ha llevado a que muchos usuarios accedan a plataformas a través de redes sociales o recomendaciones sin verificar su respaldo legal. La Comisión Nacional de Casinos mantiene en su portal un registro de plataformas de juego en línea autorizadas. Esta entidad, encargada de la supervisión del sector, identifica a las empresas locales con códigos que inician por CNC-OL.
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Guía para verificar la legalidad de los casinos online en Venezuela
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