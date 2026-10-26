Plataforma Patria inicia entrega de bonos para el sector público hasta el 31 de octubre

El complemento del Bono contra la Guerra Económica será transferido tanto al personal activo como a los jubilados de las instituciones públicas. Por su parte, el Bono de Corresponsabilidad y Formación está destinado a funcionarios en cargos de confianza y a trabajadores de sectores específicos, como el educativo, que forman parte de las nóminas especiales.

Para verificar la recepción de estos fondos, los usuarios deben ingresar a su cuenta en la Plataforma Patria, acceder a la sección Monedero y revisar el historial de movimientos. El beneficiario deberá aceptar la asignación correspondiente para luego gestionar la transferencia de los recursos a su cuenta bancaria mediante las opciones habilitadas en el portal.