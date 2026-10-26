La Plataforma Patria anunció la programación de nuevas asignaciones económicas para el cierre del mes de octubre. Entre el 26 y el 31 de este mes, los trabajadores del sector público y el personal incluido en nóminas especiales recibirán diversos beneficios a través del sistema.
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Plataforma Patria inicia entrega de bonos para el sector público hasta el 31 de octubre
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