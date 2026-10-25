Agentes de la Policía del Municipio San Francisco (Polisur) efectuaron la captura de Alberto José Abreu Fernández, de 41 años, señalado de perpetrar actos lascivos contra una niña de tres años. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Vista El Sol, ubicado en la parroquia Domitila Flores, tras una alerta recibida a través del Centro de Operaciones Policiales.
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Polisur detiene a hombre por actos lascivos contra una niña en San Francisco
Sucesos en el Zulia
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Con información de El Nacional
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