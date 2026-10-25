Polisur detiene a hombre por actos lascivos contra una niña en San Francisco

Según el reporte oficial, la comisión policial se trasladó al lugar luego de que una vecina advirtiera sobre la situación. Al llegar, la madre de la menor confirmó los hechos, señalando a su expareja como el responsable. El sujeto intentó evadir la acción policial refugiándose en la vivienda, pero fue capturado en flagrancia por los uniformados.

Tras el arresto, tanto el detenido como la víctima fueron trasladados al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para las evaluaciones médicas correspondientes. Actualmente, el hombre permanece recluido en el Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido de Polisur, a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones legales pertinentes. La actuación policial fue difundida a través de sus canales oficiales.