Cristian Castro recibe el Billboard Lifetime Achievement Award en Miami

El artista, con más de tres décadas de trayectoria, recibió el galardón de manos de la actriz Jacqueline Bracamontes. Durante su discurso, Castro dedicó el reconocimiento al «amor romántico y la poesía», describiéndolos como los pilares de su existencia y su mayor ambición artística. El cantante también realizó una presentación especial junto al dúo mexicano-estadounidense Ha*Ash, con quienes interpretó por primera vez en vivo su nueva colaboración, «Antes Que Te Cases».

Este premio destaca la influencia del intérprete en la música latina a nivel global. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 12 millones de álbumes y ha posicionado múltiples temas en la cima de las listas de Billboard desde su debut en 1992. La ceremonia, transmitida por Telemundo y Peacock, también reconoció a otras figuras de la industria, incluyendo a Rubén Blades con el Billboard Icon Award, Rosalía con el Billboard Hall of Fame Award y Fuerza Regida con el Billboard Vanguard Award.

El reconocimiento celebra una carrera excepcional que ha elevado la música latina a un nuevo nivel en el escenario mundial.