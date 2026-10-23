Cristian Castro fue reconocido con el Billboard Lifetime Achievement Award en la edición 2026 de los Billboard Latin Music Awards, celebrada este 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami.
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Cristian Castro recibe el Billboard Lifetime Achievement Award en Miami
Billboard Latin Music Awards 2026
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Con información de Billboard
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