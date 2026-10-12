Venezuela destaca entre los países con más solicitudes de regularización en España

En una respuesta formal ante el Parlamento, el Gobierno detalló que, del total de 1.174.978 peticiones, el 25,9% corresponde a ciudadanos colombianos, el 13,3% a marroquíes y el 11,8% a venezolanos. El resto de las solicitudes se distribuye entre Perú, Honduras, Paraguay, Argelia, Senegal, Pakistán y Argentina.

La información fue proporcionada tras una serie de interrogantes planteadas por el Partido Popular (PP), quienes solicitaron detalles sobre el número de rechazos, las órdenes de expulsión suspendidas y la situación de personas que previamente habían pedido asilo o que se encuentran privadas de libertad. No obstante, las autoridades aclararon que, para la fecha de corte del 21 de septiembre, gran parte de estos datos específicos aún no estaban consolidados, dado que el periodo de recepción de documentos se mantuvo activo hasta el 30 de septiembre.

Adicionalmente, el PP indagó sobre posibles irregularidades, incluyendo indicios de fraude documental y falsedad en la acreditación de residencia, aspectos que forman parte de la revisión exhaustiva que realiza la administración española sobre los expedientes presentados.