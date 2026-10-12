El Ejecutivo español ha hecho público el balance del reciente proceso de regularización extraordinaria, revelando que más de 1,1 millones de expedientes fueron ingresados. Entre las nacionalidades con mayor volumen de solicitudes, destacan Colombia, Marruecos y Venezuela, las cuales concentran en conjunto más de la mitad de los trámites realizados.
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Venezuela destaca entre los países con más solicitudes de regularización en España
Proceso extraordinario de extranjería
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Con información de El Nacional
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