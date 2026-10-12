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Venezuela destaca entre los países con más solicitudes de regularización en España

Proceso extraordinario de extranjería

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El Ejecutivo español ha hecho público el balance del reciente proceso de regularización extraordinaria, revelando que más de 1,1 millones de expedientes fueron ingresados. Entre las nacionalidades con mayor volumen de solicitudes, destacan Colombia, Marruecos y Venezuela, las cuales concentran en conjunto más de la mitad de los trámites realizados.

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En una respuesta formal ante el Parlamento, el Gobierno detalló que, del total de 1.174.978 peticiones, el 25,9% corresponde a ciudadanos colombianos, el 13,3% a marroquíes y el 11,8% a venezolanos. El resto de las solicitudes se distribuye entre Perú, Honduras, Paraguay, Argelia, Senegal, Pakistán y Argentina.

La información fue proporcionada tras una serie de interrogantes planteadas por el Partido Popular (PP), quienes solicitaron detalles sobre el número de rechazos, las órdenes de expulsión suspendidas y la situación de personas que previamente habían pedido asilo o que se encuentran privadas de libertad. No obstante, las autoridades aclararon que, para la fecha de corte del 21 de septiembre, gran parte de estos datos específicos aún no estaban consolidados, dado que el periodo de recepción de documentos se mantuvo activo hasta el 30 de septiembre.

Adicionalmente, el PP indagó sobre posibles irregularidades, incluyendo indicios de fraude documental y falsedad en la acreditación de residencia, aspectos que forman parte de la revisión exhaustiva que realiza la administración española sobre los expedientes presentados.

Con información de El Nacional

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