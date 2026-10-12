El costo de la canasta alimentaria en la capital zuliana cerró el mes de septiembre en 607 dólares, lo que equivale a 521.149 bolívares. Según los datos difundidos por la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), este monto representa un aumento del 1,24% en moneda extranjera en comparación con el mes anterior, cuando el valor se situó en 599 dólares.
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El costo de la alimentación en Maracaibo escala a 607 dólares en septiembre
Reporte de la Cámara de Comercio
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Con información de El Nacional
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