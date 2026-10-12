El costo de la alimentación en Maracaibo escala a 607 dólares en septiembre

Al realizar la conversión a bolívares, el ajuste mensual fue del 9,41%, superando los 476.333 bolívares registrados en agosto. Para obtener estas cifras, la Unidad de Información y Estadísticas de la institución llevó a cabo un monitoreo directo en diversos mercados y supermercados de la ciudad, evaluando 47 de los 50 productos básicos definidos por el Instituto Nacional de Estadística, tales como carnes, lácteos, cereales y diversos vegetales.

Análisis de la variación

En el balance de los primeros nueve meses del año, el costo de los alimentos en dólares muestra una variación acumulada del -7,32%, aunque al comparar con el mismo periodo del año anterior, se observa un incremento del 4,68%. Por otro lado, la presión inflacionaria en bolívares ha sido más pronunciada, acumulando un alza del 167,05% en lo que va de año y un aumento interanual del 406,30%.

Los productos que registraron los mayores incrementos durante septiembre fueron las frutas y hortalizas, con un alza del 14,13% en dólares. Seguidamente, el grupo de raíces y tubérculos presentó un aumento del 11,23% en divisas, mientras que los pescados y mariscos cerraron con una subida del 8,88%.