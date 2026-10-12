Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

El costo de la alimentación en Maracaibo escala a 607 dólares en septiembre

Reporte de la Cámara de Comercio

|2 min|
Imagen de la noticia: El costo de la alimentación en Maracaibo escala a 607 dólares en septiembre

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El costo de la canasta alimentaria en la capital zuliana cerró el mes de septiembre en 607 dólares, lo que equivale a 521.149 bolívares. Según los datos difundidos por la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), este monto representa un aumento del 1,24% en moneda extranjera en comparación con el mes anterior, cuando el valor se situó en 599 dólares.

Lee también
Revelan impactantes imágenes del asesinato de la ‘China Polo’ en Perú: cuatro venezolanos bajo la lupa

Al realizar la conversión a bolívares, el ajuste mensual fue del 9,41%, superando los 476.333 bolívares registrados en agosto. Para obtener estas cifras, la Unidad de Información y Estadísticas de la institución llevó a cabo un monitoreo directo en diversos mercados y supermercados de la ciudad, evaluando 47 de los 50 productos básicos definidos por el Instituto Nacional de Estadística, tales como carnes, lácteos, cereales y diversos vegetales.

Análisis de la variación

En el balance de los primeros nueve meses del año, el costo de los alimentos en dólares muestra una variación acumulada del -7,32%, aunque al comparar con el mismo periodo del año anterior, se observa un incremento del 4,68%. Por otro lado, la presión inflacionaria en bolívares ha sido más pronunciada, acumulando un alza del 167,05% en lo que va de año y un aumento interanual del 406,30%.

Los productos que registraron los mayores incrementos durante septiembre fueron las frutas y hortalizas, con un alza del 14,13% en dólares. Seguidamente, el grupo de raíces y tubérculos presentó un aumento del 11,23% en divisas, mientras que los pescados y mariscos cerraron con una subida del 8,88%.

Con información de El Nacional

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Canasta BásicaEconomíaInflación

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.