El gobierno de Estados Unidos ha ejecutado la deportación de más de 500 migrantes de diversas nacionalidades hacia países africanos desde enero de 2025, un proceso que, según Human Rights Watch (HRW), ha ignorado sistemáticamente el debido proceso. En su informe titulado ‘Para asustar a la gente. Expulsiones de Estados Unidos de nacionales de terceros países a África’, la organización detalla que los afectados fueron enviados a naciones con las que no poseen ningún tipo de conexión, impidiéndoles impugnar la medida o exponer los riesgos que enfrentaban.
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Deportaciones forzadas: EE. UU. envía a migrantes venezolanos a países africanos sin previo aviso
Informe de Human Rights Watch
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Con información de El Nacional
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