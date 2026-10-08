Deportaciones forzadas: EE. UU. envía a migrantes venezolanos a países africanos sin previo aviso

Entre los destinos de estos vuelos se encuentran países como Burundi, Esuatini, Liberia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana. Michael Garcia Bochenek, director interino del programa de HRW para Estados Unidos, calificó estas acciones como una estrategia diseñada para infligir sufrimiento humano con el fin de desincentivar la migración.

El informe resalta situaciones alarmantes, como detenciones arbitrarias y malos tratos en países receptores. Además, se documentó el caso de al menos una docena de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, quienes fueron enviadas a naciones donde su orientación sexual es criminalizada, a pesar de contar con protección previa en territorio estadounidense.

El pasado 29 de septiembre, el Tribunal Supremo de EE. UU. autorizó la reactivación temporal de esta política, permitiendo que el programa continúe mientras se debate su legalidad, proceso que podría extenderse hasta mediados de 2027. Desde el inicio de esta gestión, más de 25.000 personas han sido enviadas a 29 terceros países.

Testimonios de venezolanos afectados

Dos ciudadanos venezolanos que residían en Estados Unidos bajo protección contra la repatriación forzada relataron su experiencia tras ser enviados a Liberia. Uno de ellos, de 45 años, denunció haber permanecido encadenado de pies y manos durante el trayecto de 15 horas. Tras meses de detención administrativa y constantes traslados entre centros migratorios, ambos fueron notificados de su destino apenas horas antes de abordar, sin que sus representantes legales fueran informados.

Los afectados expresaron el profundo impacto emocional y familiar que ha dejado esta medida, señalando la desintegración de sus núcleos familiares y la pérdida de fe en las garantías humanitarias del sistema migratorio estadounidense. HRW ha exigido el cese inmediato de estas expulsiones y ha instado a los gobiernos africanos a cancelar los acuerdos suscritos con Washington.