Don Francisco está de vuelta en su hogar televisivo. A sus 85 años, el carismático Mario Kreutzberger retorna al mismo set de grabación en Miami donde, durante tres décadas, lideró Sábado Gigante, el espacio de variedades que ostenta el récord Guinness como el más longevo de la historia. Este regreso se materializa a través de Gigantes con Don Francisco, una serie de entregas especiales que debutará este domingo 11 de octubre con el propósito de tender un puente entre el legado del pasado y la realidad actual.
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Don Francisco vuelve a su casa: El legendario animador regresa al estudio de Sábado Gigante
Regreso a la televisión
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