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Don Francisco vuelve a su casa: El legendario animador regresa al estudio de Sábado Gigante

Regreso a la televisión

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Don Francisco está de vuelta en su hogar televisivo. A sus 85 años, el carismático Mario Kreutzberger retorna al mismo set de grabación en Miami donde, durante tres décadas, lideró Sábado Gigante, el espacio de variedades que ostenta el récord Guinness como el más longevo de la historia. Este regreso se materializa a través de Gigantes con Don Francisco, una serie de entregas especiales que debutará este domingo 11 de octubre con el propósito de tender un puente entre el legado del pasado y la realidad actual.

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Un equilibrio entre la nostalgia y la actualidad

En una conversación sostenida con EFE desde las instalaciones de TelevisaUnivision, el animador detalló la esencia de este proyecto: “Esta es una etapa en mi madurez donde deseo fusionar el presente con la evocación de los años vividos”. Asimismo, agregó: “El espectador podrá recordar momentos junto a sus padres o familiares que ya no están, mientras conectamos con las experiencias de nuestros invitados actuales”.

La temporada inaugural constará de ocho episodios y contará con la participación estelar de la cantante mexicana Lucero. El programa también recibirá a figuras de la talla del puertorriqueño Luis Fonsi y el guardameta de la selección mexicana Guillermo ‘Memo’ Ochoa, entre otras personalidades destacadas.

La emoción de reencontrarse con la audiencia

Don Francisco no oculta su entusiasmo por volver al escenario donde inmortalizó frases icónicas como “¿Qué dice el público?” y “¡Fuera!”. “Pasamos 30 años aquí cada sábado, por lo que reencontrarme con la gente es un privilegio inmenso. Me siento muy feliz de retomar esta labor y espero cumplir con las expectativas que el público mantiene sobre mi trabajo”, confesó.

Adaptación a los nuevos formatos

El presentador, quien cuenta con una sólida comunidad de casi 6 millones de seguidores en Facebook y 2,7 millones en Instagram, asegura haber evolucionado junto a las plataformas digitales, tal como lo demuestra con su pódcast ‘Mi decálogo del éxito’. No obstante, mantiene una postura crítica sobre el panorama de la televisión tradicional: “Aún es necesaria una regulación para que los canales convencionales puedan garantizar su sostenibilidad a futuro”, advirtió, al analizar cómo la industria global se ha visto impactada por la proliferación de múltiples señales y plataformas de contenido.

Con información de noticiascol.com

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