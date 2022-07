Un día como hoy, 6 de julio en la historia:1885 dos científicos franceses, Louis Pasteur y Emile Roux, administraron la primera vacuna contra la rabia a un ser humano.

¿Qué ocurrió el 6 de julio? El 6 de julio es el 187.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 178 días para finalizar el año. El día de hoy te traemos una lista de eventos que ocurrieron un día como hoy 6 de julio.

-1535: tras permanecer un año encerrado en la Torre de Londres (Inglaterra), es condenado en juicio sumarísimo ordenado por el rey Enrique VIII y sentenciado a muerte por el delito de alta traición, el abogado, escritor, político y humanista inglés, Tomás Moro, por no querer prestar juramento antipapista, siendo decapitado, sin más dilación, un día de hoy.

-1809: segundo día de la Batalla de Wagram, entre las fuerzas de Napoleón y el Imperio austríaco.

-1827: en el marco de la Guerra Civil Argentina, se libra la Batalla de Rincón de Valladares.

-1864: se funda la Cruz Roja Española.

-1885: dos científicos franceses, Louis Pasteur y Emile Roux, administraron la primera vacuna contra la rabia a un ser humano. Antes, casi todas las personas que habían sido infectadas con rabia morían de la enfermedad viral. Luego de solo once pruebas en perros, Pasteur y Roux decidieron intentarlo en una persona; el 6 de julio de 1885 vacunaron a un niño de nueve años, Joseph Meister, que fue mordido por un perro rabioso luego de haberlo golpeado con un palo. Louis Pasteur salvaba al joven Meister de la rabia y, además, se arriesgó personalmente al hacerlo ya que pudo haber sido procesado por tratar a un niño sin una licencia médica. Pero el procedimiento fue exitoso y fue aclamado como un héroe. Incluso, no le importó arriesgarse, como lo recordó el psiquiatra sueco Axel Munthe en su propia autobiografía, «Pasteur en sí era absolutamente intrépido. Ansioso por obtener una muestra de saliva directamente de la mandíbula de un perro rabioso, lo vi una vez, con un tubo de vidrio entre sus labios, obtuvo algunas gotas de la mortal saliva de la boca de un bulldog rabioso al que sostenían dos asistentes sobre la mesa». Por anécdotas como esta la pasión de Pasteur por su trabajo fue definida como «rabiosa».

-1893: muere René Albert Guy de Maupassant, escritor francés reconocido por sus cuentos y novelas; uno de los más influyentes de su época.

-1907: nace en Coyoacán (México) Frida Kahlo, pintora mexicana que destacará por su sentido de la independencia y la rebeldía contra los hábitos sociales impuestos.

-1927: nace Janet Leigh, actriz estadounidense. Pionera de la industria gracias a su participación en películas como Psycho, The Manchurian Candidate, The Vikings, Touch of Evil, The Fog, entre muchas otras más.

-1935: nace Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso coronado como XIV Dalái Lama en 1950. En 1959 huyó de Lhasa (Tíbet) por la persecución china haciéndose pasar por soldado regular de un funcionario tibetano. Llegó a la India, donde encontró asilo.

-1946: nace Sylvester Stallone, actor, guionista, productor y director estadounidense, conocido por sus papeles en películas icónicas del cine como lo son Rocky, Rambo, The Expendables y muchas más.

-1951: nace Geoffrey Rush, actor australiano (Pirates of the Caribbean, Shakespeare in Love).

-1957: Paul McCartney, quien por entonces tenía apenas 15 años, acudió junto a su amigo Ivan Vaughan a ver tocar a un grupo llamado The Quarrymen, el cual se presentaba en numerosas competiciones que se llevaban a cabo en toda la ciudad y en bailes de estudiantes de secundaria. El grupo contaba con la presencia de John Lennon, de 16 años, como cantante y guitarrista principal, y hacía versiones de canciones de próceres del rock and roll como Chuck Berry y Elvis Presley. Ivan Vaughan, que conocía a John de la escuela y que ocasionalmente tocaba con los Quarrymen, insistió a Paul para que escuchara al grupo. Terminado el concierto Vaughan presentó a John y a Paul. McCartney terminó tocando aquella vez para The Quarrymen los “Twenty Flight Rock” de Eddie Cochran y “Be Bop A Lula” de Gene Vincent. Asi comenzó la sociedad musical más importante del siglo XX.

-1962: fallece en Oxford (Estados Unidos) William Faulkner, escritor y poeta estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1949. Entre sus principales obras se encuentran «El ruido y la furia», «Mientras agonizo», «Luz de agosto» y «¡Absalón, Absalón!».

-1971: muere Louis Armstrong, trompetista de jazz y actor estadounidense, uno de los músicos más influyentes de este género.

-1975: nace 50 Cent, reconocido rapero estadounidense.

-1980: nace la actriz francesa Eva Green. Reconocida por participar en films como 300, Casino Royale, Dark Shadows, Penny Dreadful y entre otros.

-1989: científicos de la Universidad de Minnesota fotografían por primera vez unas descargas eléctricas conocidas como duendes.

-1997: en Vallegrande (Bolivia) son encontrados los restos (presuntos) de Ernesto Che Guevara (1928-1967).

