El venezolano que con sus empanadas ganó un boleto a MasterChef Grecia cuenta cómo lo logró

l sabor venezolano se extiende por las capitales y algunas de las ciudades más importantes del mundo. Ya es normal ver hallacas en España, algunos pabellones en Alemania y arepa de reina pepiada en Italia. Las comidas más tradicionales de Venezuela han migrado junto a los millones de venezolanos que comparten su cultura con las personas de los países que los reciben.

En el caso de Panagiotis Sideris, un migrante venezolano oriundo de Acarigua, estado Portuguesa, quien quería llevar un típico plato venezolano hasta las cocinas de MasterChef Grecia.

Allí logró entrar al concurso culinario, a principios de enero de 2021, gracias a la elaboración de empanadas con distintos sabores. El jurado lo calificó como uno de los mejores platillos que hayan probado y de manera unánime le otorgaron su cupo como participante.

Es el segundo venezolano que participa en este programa.

Sideris emigró de Venezuela en el año 2018 luego de que su hijo enfermó y su familia no consiguió los medicamentos para mejorar su condición.

Él y su familia se marcharon dejando atrás el negocio familiar que había heredado de sus padres, quienes empezaron su vida en Venezuela huyendo de la guerra. Tenía una tienda de artículos y ropa para bebé en Acarigua, pero decidieron que lo mejor era migrar por miedo a que su hijo volviera a enfermar. Viajó con su esposa e hijo.

El mayor reto, comenta para El Diario, era que su familia no supiera el idioma. Él era el único que sabía hablar griego y, una vez en Atenas, empezó a trabajar en un call center.

Desde el año 2018 trabajaba en una compañía vendiendo contratos de corriente. Todos los días tomaba el Metro para trasladarse hacia su sitio de trabajo, que queda a una hora de distancia de donde vive, y era allí donde pasaba la mayor parte del tiempo.

La cocina no estaba en sus planes. Pero un día el venezolano se enteró de la convocatoria de MasterChef por la televisión. Cualquiera podía participar y aunque al principio estaba indeciso, su familia lo alentó para que llenara el formulario para entrar en el programa.

El proceso comenzó el año 2021 y Sideris no tenía muchas esperanzas, pues pensaba que su historia no iba a ser elegida entre más de 5.000 solicitudes. Solo 200 personas fueron seleccionadas.

En enero me llaman y me dicen que había quedado seleccionado para la siguiente fase. No lo podía creer. Mi familia se contentó mucho. Allí te avisan que tienes que asistir a una entrevista donde estás con 10 chefs y psicólogos que te preguntan qué sabes cocinar y que no, además de indagar un poco más sobre tu historia”, explicó.