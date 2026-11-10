Un equipo de paleontólogos de las universidades de Oviedo, Valencia y la UNED ha analizado un diente fósil de un tiburón superdepredador de hace unos 331 millones de años. La pieza, que mide 43 milímetros de altura, corresponde a un ejemplar del género Carcharopsis cuya longitud se estima entre los cinco y seis metros, situándolo entre los mayores depredadores marinos de su época.
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Ciencia y Tecnología
Hallan en Asturias un diente de tiburón superdepredador de hace 331 millones de años
Hallazgo paleontológico
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