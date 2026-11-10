Hallan en Asturias un diente de tiburón superdepredador de hace 331 millones de años

El hallazgo fue realizado por geólogos de la ONG Geólogos del Mundo en una losa de caliza griotte, conocida popularmente como Roja Covadonga, en las inmediaciones de la Basílica y el Santuario en Asturias. Este descubrimiento representa el primer registro de este género de tiburones en el norte del antiguo continente de Gondwana, lo que aporta datos relevantes sobre la recuperación de los ecosistemas marinos tras la crisis biológica del Devónico.

Debido a que el fósil se encontraba fragmentado, los investigadores reconstruyeron y analizaron mediante microtomografía computarizada la pieza, una técnica no destructiva que permitió observar en tres dimensiones su estructura interna. El análisis reveló una cúspide ancha con bordes doblemente aserrados, similares a los del tiburón tigre actual, lo que sugiere una dieta hipercarnívora capaz de cortar carne y caparazones con eficacia.

Silvia Blanco Ferrera, investigadora del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, destacó que la excepcional conservación del diente permitió obtener información detallada que habría sido inalcanzable con métodos convencionales. Por su parte, el investigador Javier Sanz López señaló que el hallazgo no solo amplía la distribución geográfica conocida del género Carcharopsis, sino que también confirma la presencia de estos grandes escualos en el norte de Gondwana y su capacidad para conectar ecosistemas de aguas costeras y mar abierto.