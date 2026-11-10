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Política

Defensa de Cilia Flores solicita desestimar cargos en Nueva York bajo inmunidad soberana

Proceso judicial en Estados Unidos

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La defensa de Cilia Flores presentó este lunes una nueva solicitud ante un tribunal de Nueva York para desestimar el caso en su contra, invocando el principio de inmunidad soberana. Esta acción legal responde a la reciente imputación por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, que el pasado 15 de octubre añadió cargos por torturas y conspiración por narcoterrorismo.

El abogado Andrés Sánchez, representante de Flores, argumentó en el documento que la inmunidad persiste debido a que, según su interpretación, el cargo presidencial no ha sido declarado vacante de manera formal. La defensa sostiene que, bajo el orden constitucional venezolano, Maduro mantiene su estatus a pesar de encontrarse bajo custodia estadounidense.

Tanto Cilia Flores como Nicolás Maduro permanecen detenidos en Nueva York, a la espera del inicio del juicio, el cual está programado para el 14 de junio de 2027.

Con información de Noticiascol

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