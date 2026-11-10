La defensa de Cilia Flores presentó este lunes una nueva solicitud ante un tribunal de Nueva York para desestimar el caso en su contra, invocando el principio de inmunidad soberana. Esta acción legal responde a la reciente imputación por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, que el pasado 15 de octubre añadió cargos por torturas y conspiración por narcoterrorismo.
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Política
Defensa de Cilia Flores solicita desestimar cargos en Nueva York bajo inmunidad soberana
Proceso judicial en Estados Unidos
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