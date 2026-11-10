Defensa de Cilia Flores solicita desestimar cargos en Nueva York bajo inmunidad soberana

El abogado Andrés Sánchez, representante de Flores, argumentó en el documento que la inmunidad persiste debido a que, según su interpretación, el cargo presidencial no ha sido declarado vacante de manera formal. La defensa sostiene que, bajo el orden constitucional venezolano, Maduro mantiene su estatus a pesar de encontrarse bajo custodia estadounidense.

Tanto Cilia Flores como Nicolás Maduro permanecen detenidos en Nueva York, a la espera del inicio del juicio, el cual está programado para el 14 de junio de 2027.