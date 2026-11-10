Corpoelec ejecutó mantenimiento en la Subestación Cuatricentenario

Debido a la naturaleza de estas maniobras, fue necesaria una desconexión temporal de 350 megavatios que impactó a diversos sectores de los municipios Maracaibo y San Francisco. Según informó la institución, los trabajos se ejecutaron entre las 2.00 y las 4.00 de la madrugada.

Representantes de Corpoelec indicaron que estas acciones fueron fundamentales para sostener la operatividad del sistema eléctrico en la región tras atender de manera oportuna la falla en la infraestructura.