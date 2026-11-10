La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) llevó a cabo labores de mantenimiento preventivo en la Subestación Cuatricentenario, con el objetivo de optimizar la infraestructura de potencia. La intervención técnica, realizada durante la madrugada de este martes 10 de noviembre, consistió en la corrección de un punto caliente detectado en un seccionador.
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Zulia
Corpoelec ejecutó mantenimiento en la Subestación Cuatricentenario
Infraestructura eléctrica
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Con información de La Verdad
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