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Corpoelec ejecutó mantenimiento en la Subestación Cuatricentenario

Infraestructura eléctrica

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Imagen de la noticia: Corpoelec ejecutó mantenimiento en la Subestación Cuatricentenario

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La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) llevó a cabo labores de mantenimiento preventivo en la Subestación Cuatricentenario, con el objetivo de optimizar la infraestructura de potencia. La intervención técnica, realizada durante la madrugada de este martes 10 de noviembre, consistió en la corrección de un punto caliente detectado en un seccionador.

Debido a la naturaleza de estas maniobras, fue necesaria una desconexión temporal de 350 megavatios que impactó a diversos sectores de los municipios Maracaibo y San Francisco. Según informó la institución, los trabajos se ejecutaron entre las 2.00 y las 4.00 de la madrugada.

Representantes de Corpoelec indicaron que estas acciones fueron fundamentales para sostener la operatividad del sistema eléctrico en la región tras atender de manera oportuna la falla en la infraestructura.

Con información de La Verdad

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