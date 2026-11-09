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Venezolanos en el exterior pueden tramitar su pasaporte a través del portal del Saime

Trámites migratorios

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mantiene habilitado su portal digital para que los ciudadanos venezolanos que se encuentran fuera del país puedan gestionar su pasaporte de forma rápida y directa. Esta herramienta digital busca simplificar los requerimientos de identificación oficial para la comunidad migrante.

Para iniciar el proceso, el usuario debe ingresar a la página web oficial del organismo con sus credenciales de acceso. Una vez en el sistema, es necesario seleccionar la opción correspondiente al trámite de pasaporte de adulto. Posteriormente, se deben completar los datos civiles y de nacionalidad, además de especificar la dirección exacta de domicilio y el tipo de vivienda en el extranjero.

Tras ingresar la información, el portal permite revisar el resumen de la orden y realizar modificaciones inmediatas en caso de detectar errores. Al confirmar los datos, el sistema habilita la opción para agendar la cita consular. En aquellos casos donde el país de residencia no cuente con una embajada o consulado venezolano activo, el ciudadano deberá dirigirse a la oficina consular de la República más cercana a su ubicación para culminar el procedimiento.

¿Resides en el extranjero y necesitas tu pasaporte? Conoce cómo agendar la cita consular en el Saime

Esta plataforma digital facilita el proceso consular y asegura que los ciudadanos cumplan con sus requerimientos de identificación desde cualquier país.

Con información de Saime

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