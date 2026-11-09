El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mantiene habilitado su portal digital para que los ciudadanos venezolanos que se encuentran fuera del país puedan gestionar su pasaporte de forma rápida y directa. Esta herramienta digital busca simplificar los requerimientos de identificación oficial para la comunidad migrante.
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Venezolanos en el exterior pueden tramitar su pasaporte a través del portal del Saime
Trámites migratorios
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Con información de Saime
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