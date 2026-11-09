Un trágico suceso enlutó a la población de Tumeremo, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, donde cuatro personas murieron tras un incendio provocado por la explosión de una planta eléctrica dentro de una vivienda. El incidente ocurrió durante una interrupción del suministro eléctrico, momento en el cual los residentes utilizaban el generador para intentar solventar la falta de energía.
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Tragedia en Tumeremo: explosión de planta eléctrica causa la muerte de cuatro personas
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