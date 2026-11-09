Tragedia en Tumeremo: explosión de planta eléctrica causa la muerte de cuatro personas

Según los reportes preliminares, tres menores de edad figuran entre las víctimas de este siniestro. Una falla electromecánica o una fuga de combustible en el equipo habría generado una fuerte detonación en el área del garaje, lo que provocó la propagación inmediata de las llamas por toda la estructura.

Ante la magnitud del fuego y la imposibilidad de salir por los accesos principales, vecinos y funcionarios de rescate intervinieron derribando paredes de la residencia para intentar salvar a los ocupantes. Dos niños, de 9 y 14 años, fueron extraídos con signos vitales y trasladados de urgencia a un centro de salud local, donde fallecieron minutos después debido a la gravedad de sus cuadros de asfixia por inhalación de humo y paro cardiorrespiratorio.

Tras sofocar el incendio con el apoyo de camiones cisterna particulares, las comisiones de seguridad localizaron entre los escombros los cuerpos carbonizados de un adolescente de 16 años y de un adulto, identificado como Roberic Marchán Quiñones, de 28 años. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, colectar evidencias y determinar oficialmente las causas exactas del siniestro.