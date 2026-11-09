Terremoto de magnitud 6,4 sacudió las islas Salomón este lunes

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) descartó la activación de alertas por tsunami tras el evento. El USGS asignó una alerta verde al sismo, lo que sugiere un impacto reducido tanto en pérdidas económicas como en víctimas. Además, las estimaciones preliminares indican que el riesgo de deslizamientos de tierra es limitado debido a la escasa población expuesta en la zona. Las islas Salomón se ubican en el Anillo de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una alta actividad tectónica y la frecuente interacción de placas terrestres.