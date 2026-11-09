Un movimiento telúrico de magnitud 6,4 sacudió este lunes las islas Salomón, en el Pacífico Sur, sin que se reportaran daños significativos o víctimas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el evento ocurrió a las 13:34 hora local, con una profundidad de 17 kilómetros y un epicentro localizado a 30 kilómetros al suroeste de Lata, en la provincia de Temotu.
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Terremoto de magnitud 6,4 sacudió las islas Salomón este lunes
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