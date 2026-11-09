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Salomón Rondón se perfila como máximo goleador del Apertura mexicano tras alcanzar 16 tantos

Fútbol mexicano

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El atacante venezolano Salomón Rondón atraviesa un momento destacado en el balompié mexicano. Tras anotar su decimosexto gol en la actual temporada, el jugador se perfila como el máximo artillero del torneo Apertura a falta de una jornada para concluir la fase regular. Rondón, de 37 años de edad, acaba de renovar su contrato con el equipo hasta 2028.

El delantero caraqueño selló su más reciente diana mediante un cobro de penalti en la victoria de Pachuca por 1-4 frente al Atlas. Con este registro, mantiene una ventaja de cinco goles sobre su perseguidor más cercano, Henry Martín, lo que lo posiciona como el principal candidato para obtener el reconocimiento individual por segunda vez en su carrera dentro del fútbol azteca. El caraqueño logró su primer galardón en el Clausura 2024, también con Pachuca.

En cuanto a la situación colectiva, Pachuca mantiene opciones matemáticas de avanzar a la fase final del certamen. Con 22 puntos acumulados hasta la decimosexta jornada, el equipo busca asegurar uno de los cupos restantes en la tabla de posiciones. Hasta la decimosexta jornada del Apertura, cinco equipos tienen asegurado su lugar en la fase final a la que avanzan los ocho primeros.

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