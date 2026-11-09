El atacante venezolano Salomón Rondón atraviesa un momento destacado en el balompié mexicano. Tras anotar su decimosexto gol en la actual temporada, el jugador se perfila como el máximo artillero del torneo Apertura a falta de una jornada para concluir la fase regular. Rondón, de 37 años de edad, acaba de renovar su contrato con el equipo hasta 2028.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Futbol
Salomón Rondón se perfila como máximo goleador del Apertura mexicano tras alcanzar 16 tantos
Fútbol mexicano
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...