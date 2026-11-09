La Policía de Polonia informó este domingo sobre el hallazgo de tres cuerpos sin vida en la vivienda del responsable del tiroteo ocurrido el sábado en el centro de Cracovia. Según las autoridades, los fallecidos corresponden a los padres y la hermana del atacante, un hombre de 24 años, aunque los detalles sobre las causas de estas muertes aún están bajo investigación.
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Policía polaca halla tres cuerpos en la vivienda del autor del tiroteo en Cracovia
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Con información de noticiascol.com
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