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Policía polaca halla tres cuerpos en la vivienda del autor del tiroteo en Cracovia

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La Policía de Polonia informó este domingo sobre el hallazgo de tres cuerpos sin vida en la vivienda del responsable del tiroteo ocurrido el sábado en el centro de Cracovia. Según las autoridades, los fallecidos corresponden a los padres y la hermana del atacante, un hombre de 24 años, aunque los detalles sobre las causas de estas muertes aún están bajo investigación.

En cuanto al ataque perpetrado en la plaza mayor de la ciudad, el gobernador de la provincia de Pequeña Polonia, Krzysztof Jan Klęczar, confirmó que el saldo es de seis personas fallecidas, quienes se trata de cuatro mujeres y dos hombres de entre 32 y 61 años. Entre las víctimas fatales se encuentran cuatro ciudadanos polacos, un británico y otra persona de nacionalidad extranjera.

Respecto a los 16 heridos, el gobernador señaló que todos sobrevivieron a la noche y se encuentran recibiendo atención médica en seis hospitales de la localidad. Entre los afectados hay 11 polacos y cinco extranjeros, incluyendo ciudadanos de Portugal y Rusia. El estado de salud de la mayoría es estable, aunque dos personas permanecen en condición grave y crítica.

El presunto autor del tiroteo, quien fue abatido por la Policía cuando huía en el coche con el que había irrumpido en la plaza del Mercado, se encuentra en estado crítico tras ser intervenido quirúrgicamente. Asimismo, dos agentes de policía que participaron en la neutralización del atacante permanecen bajo cuidados intensivos, uno de ellos en coma inducido.

Las autoridades han solicitado donaciones de sangre para asistir a los funcionarios heridos durante el intercambio de disparos. Por su parte, el gobernador Klęczar indicó que la plaza mayor permanecerá cerrada hasta la conclusión de las diligencias que realizan los equipos fiscales y de seguridad, quienes trabajan en el aseguramiento de pruebas y la inspección del área.

Con información de noticiascol.com

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