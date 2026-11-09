La edición 53 de la Vuelta al Zulia concluyó este domingo 8 de noviembre en la avenida Intercomunal del municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago. El evento deportivo, que sirvió como preámbulo a las festividades de la Feria Internacional de La Chinita, cerró con la victoria de Nelson Pérez, representante del equipo Patriotas de Cabimas – Alcaldía de Cabimas, quien se proclamó campeón absoluto tras dominar la clasificación general.
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Zulia
Nelson Pérez se corona campeón de la 53.ª edición de la Vuelta al Zulia en Cabimas
Ciclismo regional
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Con información de noticiascol.com
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