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Zulia

Nelson Pérez se corona campeón de la 53.ª edición de la Vuelta al Zulia en Cabimas

Ciclismo regional

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La edición 53 de la Vuelta al Zulia concluyó este domingo 8 de noviembre en la avenida Intercomunal del municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago. El evento deportivo, que sirvió como preámbulo a las festividades de la Feria Internacional de La Chinita, cerró con la victoria de Nelson Pérez, representante del equipo Patriotas de Cabimas – Alcaldía de Cabimas, quien se proclamó campeón absoluto tras dominar la clasificación general.

La jornada final contó con la presencia de autoridades nacionales y regionales, entre ellos Mervin Maldonado, primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC), quien destacó el talento juvenil y el esfuerzo conjunto de las instituciones públicas y el sector privado para el desarrollo de la disciplina en el país.

Por su parte, el alcalde de Cabimas, Frank Carreño, agradeció el despliegue logístico necesario para realizar la competencia en la avenida principal que conecta a cinco municipios, subrayando la importancia de mantener el deporte activo en la región. José Pulido, presidente de la Asociación Zuliana de Ciclismo, celebró el triunfo de un equipo local y resaltó el alto nivel organizativo del certamen.

En la categoría sub-23 y juvenil masculino, el podio fue completado por Miguel Pirto de Lotería del Táchira y Rafael Campos del equipo Suzuki Cabimas. En la rama femenina, María J. Sánchez de Lotería de Aragua lideró la categoría juvenil, mientras que Olimar Ortiz del Nibar Cycling Team Lara se impuso en la categoría prejuvenil.

La competencia forma parte de la política de masificación deportiva impulsada por la Gobernación del Zulia, con el objetivo de rescatar espacios de esparcimiento de alto nivel técnico y recreativo para la familia zuliana. Las autoridades reafirmaron su compromiso de posicionar al Zulia como epicentro deportivo del país a través de este tipo de eventos que se insertan en el calendario nacional de la FVC.

Con información de noticiascol.com

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