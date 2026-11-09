INTT detalla los pasos para registrar motocicletas nuevas y usadas

Para iniciar el proceso, los usuarios deben ingresar al portal web oficial con sus credenciales. En el menú principal, se debe seleccionar la opción «Registro – Vehículo» y posteriormente elegir la alternativa de «Registro Original». El sistema solicitará el ingreso de los datos técnicos, tales como el serial de carrocería o chasis, motor, marca, modelo, año, color y la placa asignada. Una vez completada la carga de información y efectuado el pago del arancel, el usuario podrá descargar la planilla necesaria para la fase presencial.

Tras completar la gestión digital, el propietario debe acudir a la oficina seleccionada con una carpeta que contenga la planilla de registro, el certificado de origen con firma y sello del concesionario, la factura de compra, la cédula de identidad vigente y la póliza de Responsabilidad Civil Vehicular (RCV) activa.

En el caso de las motocicletas usadas, el procedimiento requiere realizar un traspaso mediante un documento de compraventa notariado ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). Si el vehículo no contaba con un registro previo, el propietario debe formalizarlo antes de gestionar el traspaso.