El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) difundió una guía detallada para orientar a los conductores sobre el proceso de registro de motocicletas. El trámite permite legalizar tanto unidades nuevas como aquellas que ya se encuentran en uso, cumpliendo con los requisitos establecidos por el organismo.
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INTT detalla los pasos para registrar motocicletas nuevas y usadas
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Con información de INTT
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