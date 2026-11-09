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Guía práctica para el mantenimiento seguro de las pantallas de televisión

Mantenimiento del hogar

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Imagen de la noticia: Guía práctica para el mantenimiento seguro de las pantallas de televisión

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Las pantallas de los televisores se han consolidado como el centro del entretenimiento en el hogar, pero su constante uso conlleva la acumulación de polvo y huellas. Ante la duda sobre cómo higienizarlas sin comprometer el panel o el recubrimiento antirreflejo, diversos organismos y expertos en tecnología han compartido pautas esenciales para un mantenimiento doméstico adecuado.

Claves para limpiar la pantalla de tu televisor sin dañarla: evita estos productosFoto: Magnific

Para garantizar la integridad de los equipos, los especialistas coinciden en priorizar la limpieza en seco sobre cualquier producto líquido. El proceso debe comenzar siempre con el televisor desenchufado y frío, utilizando un paño de microfibra limpio y suave, sin aplicar presión excesiva para evitar fracturas en los componentes internos.

El American Cleaning Institute sugiere que, ante manchas persistentes, se humedezca ligeramente una esquina del paño con agua limpia, jamás rociando líquidos de forma directa sobre el dispositivo para prevenir filtraciones. Asimismo, se debe evitar el amoníaco, el alcohol, la acetona, el bicarbonato y las toallas de papel, ya que estos elementos deterioran de forma definitiva las capas protectoras de la pantalla.

En cuanto a la desinfección, la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que el uso de químicos fuertes debe reservarse para entornos con personas enfermas. Finalmente, para el control remoto, se recomienda retirar las baterías y utilizar toallitas desinfectantes bien escurridas, manteniendo esta rutina separada del cuidado del panel principal.

Con información de Magnific

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