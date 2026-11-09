Guía práctica para el mantenimiento seguro de las pantallas de televisión

Foto: Magnific Foto: Magnific

Para garantizar la integridad de los equipos, los especialistas coinciden en priorizar la limpieza en seco sobre cualquier producto líquido. El proceso debe comenzar siempre con el televisor desenchufado y frío, utilizando un paño de microfibra limpio y suave, sin aplicar presión excesiva para evitar fracturas en los componentes internos.

El American Cleaning Institute sugiere que, ante manchas persistentes, se humedezca ligeramente una esquina del paño con agua limpia, jamás rociando líquidos de forma directa sobre el dispositivo para prevenir filtraciones. Asimismo, se debe evitar el amoníaco, el alcohol, la acetona, el bicarbonato y las toallas de papel, ya que estos elementos deterioran de forma definitiva las capas protectoras de la pantalla.

En cuanto a la desinfección, la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que el uso de químicos fuertes debe reservarse para entornos con personas enfermas. Finalmente, para el control remoto, se recomienda retirar las baterías y utilizar toallitas desinfectantes bien escurridas, manteniendo esta rutina separada del cuidado del panel principal.