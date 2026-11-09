Las pantallas de los televisores se han consolidado como el centro del entretenimiento en el hogar, pero su constante uso conlleva la acumulación de polvo y huellas. Ante la duda sobre cómo higienizarlas sin comprometer el panel o el recubrimiento antirreflejo, diversos organismos y expertos en tecnología han compartido pautas esenciales para un mantenimiento doméstico adecuado.
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Estilos de Vida
Guía práctica para el mantenimiento seguro de las pantallas de televisión
Mantenimiento del hogar
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