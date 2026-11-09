Un análisis realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, Mass General Brigham y el Broad Institute del MIT y Harvard sugiere que el consumo de café y té con cafeína podría estar asociado con un menor riesgo de desarrollar demencia y un mejor mantenimiento de las capacidades cognitivas en la vejez.
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Bienestar
Estudio asocia el consumo de café con cafeína a un menor riesgo de demencia
Salud y bienestar
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