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Estudio asocia el consumo de café con cafeína a un menor riesgo de demencia

Salud y bienestar

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Un análisis realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, Mass General Brigham y el Broad Institute del MIT y Harvard sugiere que el consumo de café y té con cafeína podría estar asociado con un menor riesgo de desarrollar demencia y un mejor mantenimiento de las capacidades cognitivas en la vejez.

Tras analizar los datos de 131.821 profesionales sanitarios estadounidenses durante un periodo de seguimiento de 43 años, los científicos registraron 11.033 casos de demencia. El estudio reveló que las personas que consumían café con cafeína presentaban un 18 % menos de riesgo de padecer la enfermedad frente a quienes no lo tomaban.

Café, cafeína y cerebro: una ayuda moderada frente al avance del deterioro mentalFoto: Magnific

Los expertos advierten que esta bebida no debe considerarse un remedio milagroso ni una vacuna preventiva. Esta investigación aporta un dato interesante, pero el cuidado de la memoria requiere un enfoque integral del estilo de vida.

El investigador Dong D. Wang, autor sénior del trabajo académico, recalcó la necesidad de interpretar estos hallazgos con cautela y realismo, señalando que el tamaño del efecto protector detectado por el equipo es modesto. El especialista enfatizó que existen múltiples estrategias de salud mucho más relevantes e impactantes para proteger la función cerebral a medida que envejecemos, tales como una alimentación equilibrada, el ejercicio físico regular y la estimulación mental.

El estudio observó que los mejores resultados se presentaron entre las personas que tomaban entre dos y tres tazas de café al día, o entre una y dos tazas de té diario. Un dato destacado es que el café descafeinado no mostró la misma relación positiva, lo que sugiere que la cafeína cumple un rol en este proceso junto a otros compuestos antioxidantes de la bebida.

A pesar de estas observaciones, los científicos aclaran que los datos no demuestran una relación de causa y efecto directa ni garantizan que beber café evite el deterioro de la memoria de forma aislada.

Con información de Magnific

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