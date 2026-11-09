En procedimientos distintos realizados en Paraguay, las autoridades locales detuvieron a cuatro ciudadanos venezolanos vinculados a diversos hechos delictivos. En la ciudad de Ñemby, Samir Alejandro Ascanio Coa, de 28 años, fue detenido tras una investigación relacionada con el robo de relojes de alta gama, específicamente de las marcas Rolex y Hublot.
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Detienen a ciudadano venezolano en Paraguay por robo de relojes de alta gama
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