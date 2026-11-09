Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Detienen a ciudadano venezolano en Paraguay por robo de relojes de alta gama

Sucesos en Paraguay

|1 min|
Imagen de la noticia: Detienen a ciudadano venezolano en Paraguay por robo de relojes de alta gama

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

En procedimientos distintos realizados en Paraguay, las autoridades locales detuvieron a cuatro ciudadanos venezolanos vinculados a diversos hechos delictivos. En la ciudad de Ñemby, Samir Alejandro Ascanio Coa, de 28 años, fue detenido tras una investigación relacionada con el robo de relojes de alta gama, específicamente de las marcas Rolex y Hublot.

Durante el operativo de captura, los investigadores incautaron una motocicleta marca Maruti, modelo MD-150, de color negro y matrícula 622ABXJ, la cual habría sido utilizada para cometer los delitos. El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público y del Juzgado correspondiente para continuar con las averiguaciones.

Investigación por robo de costosos relojes Rolex y Hublot: identifican a venezolano vinculado con el delito

En un hecho aislado ocurrido en la ciudad de San Lorenzo, tres ciudadanos venezolanos resultaron aprehendidos tras un intento de robo en un cajero automático. Los detenidos fueron identificados como Adail José Sole Bastardo, de 42 años; Randy Donniel Contreras Esculpi, de 21 años; y Maurelis Yederlis Rojas Cueva, de 28 años.

Según información de inteligencia policial, el grupo preparaba un asalto contra un camión que transportaría dispositivos iPhone desde el aeropuerto Silvio Pettirossi. Ante estos hechos, las autoridades locales solicitaron la expulsión del país de los implicados.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosDelincuenciaParaguay

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.