Detienen a ciudadano venezolano en Paraguay por robo de relojes de alta gama

Durante el operativo de captura, los investigadores incautaron una motocicleta marca Maruti, modelo MD-150, de color negro y matrícula 622ABXJ, la cual habría sido utilizada para cometer los delitos. El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público y del Juzgado correspondiente para continuar con las averiguaciones.

En un hecho aislado ocurrido en la ciudad de San Lorenzo, tres ciudadanos venezolanos resultaron aprehendidos tras un intento de robo en un cajero automático. Los detenidos fueron identificados como Adail José Sole Bastardo, de 42 años; Randy Donniel Contreras Esculpi, de 21 años; y Maurelis Yederlis Rojas Cueva, de 28 años.

Según información de inteligencia policial, el grupo preparaba un asalto contra un camión que transportaría dispositivos iPhone desde el aeropuerto Silvio Pettirossi. Ante estos hechos, las autoridades locales solicitaron la expulsión del país de los implicados.