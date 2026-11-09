Retirar el maquillaje antes de dormir es un paso indispensable en cualquier rutina de cuidado personal. Ignorar esta práctica tras una jornada larga no solo es un error común, sino que acelera el envejecimiento prematuro de la piel. Aunque en el mercado existen diversas alternativas, la elección entre las tradicionales toallitas desmaquillantes y el agua micelar marca una diferencia significativa en la salud del cutis.
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Dermatólogos recomiendan el uso de agua micelar sobre las toallitas desmaquillantes
Cuidado facial
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Con información de Magnific
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