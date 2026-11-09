Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida

Dermatólogos recomiendan el uso de agua micelar sobre las toallitas desmaquillantes

Cuidado facial

|2 min|
Imagen de la noticia: Dermatólogos recomiendan el uso de agua micelar sobre las toallitas desmaquillantes

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Retirar el maquillaje antes de dormir es un paso indispensable en cualquier rutina de cuidado personal. Ignorar esta práctica tras una jornada larga no solo es un error común, sino que acelera el envejecimiento prematuro de la piel. Aunque en el mercado existen diversas alternativas, la elección entre las tradicionales toallitas desmaquillantes y el agua micelar marca una diferencia significativa en la salud del cutis.

Las toallitas desmaquillantes, aunque valoradas por su practicidad y facilidad de transporte, presentan limitaciones importantes. Al estar compuestas por materiales textiles impregnados con disolventes y emulsionantes, su limpieza suele ser superficial. El uso constante de estos pañitos puede derivar en brotes de espinillas, irritación en zonas sensibles como el contorno de los ojos y, en algunos casos, cuadros de dermatitis por contacto.

¿Qué es mejor para tu piel, las toallitas o el agua micelar? El mito del desmaquillante rápidoFoto: Magnific

Por el contrario, el agua micelar se presenta como una solución avanzada. Su fórmula, compuesta por agua purificada, tensioactivos y elementos humectantes, permite una limpieza profunda que retira las impurezas acumuladas en los poros sin agredir la barrera natural de la piel. Gracias a su baja concentración de iones de calcio y magnesio, cuenta con el respaldo de la comunidad dermatológica internacional.

Además de higienizar, este producto aporta hidratación y un efecto tonificador inmediato. Por estas razones, el agua micelar se posiciona indiscutiblemente como la opción más segura, saludable y ventajosa para todo tipo de piel, superando a las alternativas convencionales al proteger la integridad de los tejidos faciales a largo plazo.

Con información de Magnific

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Estilos de VidaCuidado facialDermatología

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.