Cronograma de gasolina subsidiada para la semana del 9 al 15 de noviembre

Los propietarios de vehículos tienen acceso a un cupo mensual de 120 litros para automóviles y 60 litros para motocicletas. Para hacer efectivo el retiro del combustible, es indispensable contar con saldo positivo en el monedero digital de la plataforma.

El cronograma para la semana del 9 al 15 de noviembre es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4

Martes 10 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6

Miércoles 11 de noviembre: Placas terminadas en 7 y 8

Jueves 12 de noviembre: Placas terminadas en 9 y 0

Viernes 13 de noviembre: Placas terminadas en 1 y 2

Sábado 14 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4

Domingo 15 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6

Para consultar el cupo restante disponible en el monedero de gasolina, los usuarios deben enviar un mensaje de texto con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777. Tras unos minutos, el sistema responderá con la información solicitada a través de la misma vía.