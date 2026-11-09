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Cronograma de gasolina subsidiada para la semana del 9 al 15 de noviembre

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A partir de este lunes 9 de noviembre, los conductores registrados en la Plataforma Patria cuentan con un nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada, el cual se ajusta semanalmente siguiendo las directrices estatales. Este esquema de suministro, que se mantiene vigente desde 2022, organiza la atención a los usuarios según el terminal de la placa de sus vehículos.

Los propietarios de vehículos tienen acceso a un cupo mensual de 120 litros para automóviles y 60 litros para motocicletas. Para hacer efectivo el retiro del combustible, es indispensable contar con saldo positivo en el monedero digital de la plataforma.

El cronograma para la semana del 9 al 15 de noviembre es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4
Martes 10 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6
Miércoles 11 de noviembre: Placas terminadas en 7 y 8
Jueves 12 de noviembre: Placas terminadas en 9 y 0
Viernes 13 de noviembre: Placas terminadas en 1 y 2
Sábado 14 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4
Domingo 15 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6

Para consultar el cupo restante disponible en el monedero de gasolina, los usuarios deben enviar un mensaje de texto con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777. Tras unos minutos, el sistema responderá con la información solicitada a través de la misma vía.

Con información de noticiascol.com

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