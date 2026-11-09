A partir de este lunes 9 de noviembre, los conductores registrados en la Plataforma Patria cuentan con un nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada, el cual se ajusta semanalmente siguiendo las directrices estatales. Este esquema de suministro, que se mantiene vigente desde 2022, organiza la atención a los usuarios según el terminal de la placa de sus vehículos.
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Cronograma de gasolina subsidiada para la semana del 9 al 15 de noviembre
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