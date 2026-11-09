Conatel automatiza la recepción de planes para la actualización tecnológica hacia IPv6

De acuerdo con el ente regulador, este sistema garantiza la coexistencia de los protocolos IPv4 e IPv6, lo que permitirá una migración progresiva sin afectar la continuidad del servicio para los usuarios. Según las autoridades, la medida busca optimizar el tráfico de datos y robustecer la seguridad de las redes nacionales, además de eliminar gradualmente el sistema de traducción de direcciones IP (CGNAT), el cual suele limitar la estabilidad y velocidad de navegación.

Este despliegue responde a lo establecido en la Providencia Administrativa N.º 096, publicada en la Gaceta Oficial N.º 43.150 el 16 de junio de 2025. La normativa exige que todas las empresas operadoras adapten sus plataformas, equipos y programas de gestión al nuevo estándar en un plazo máximo de dos años.