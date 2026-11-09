Conatel habilitó una nueva herramienta digital en su plataforma «Conatel en Línea» con el objetivo de modernizar la infraestructura tecnológica del país. Esta función permitirá a los operadores de telecomunicaciones consignar sus planes de transición hacia el protocolo IPv6, facilitando la automatización de las propuestas técnicas y el seguimiento de la tecnología dual stack.
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Ciencia y Tecnología
Conatel automatiza la recepción de planes para la actualización tecnológica hacia IPv6
Infraestructura tecnológica
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Con información de CONATEL
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