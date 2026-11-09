CNU aprueba reglamento para unificar normas de elección de autoridades universitarias

Durante la jornada, se discutió el acompañamiento al proceso electoral de la Universidad de los Andes y la conformación de una mesa técnica junto a la Universidad Simón Bolívar. Al respecto, Jessy Divo, rectora de la Universidad de Carabobo, valoró la importancia del diálogo institucional al señalar que es necesario respetar nuestras disidencias y buscar encuentro en un punto común que es la universidad venezolana.

Por su parte, Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela, subrayó la relevancia de alcanzar consensos que permitan agilizar la realización de comicios en aquellas instituciones que aún mantienen procesos electorales pendientes. La ministra San Juan también anunció que se elaborará una propuesta de reglamento para orientar la futura discusión de la Ley de Universidades, documento sobre el cual los miembros del CNU podrán presentar sus observaciones.