El Consejo Nacional de Universidades (CNU) acordó en una sesión extraordinaria la creación de un reglamento destinado a unificar las normas transitorias que rigen los procesos de elección de autoridades rectorales. La reunión fue presidida por la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, quien informó sobre los puntos clave abordados durante el encuentro.
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CNU aprueba reglamento para unificar normas de elección de autoridades universitarias
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