El canciller venezolano, Oliver Blanco, aseguró que todas las fuerzas políticas tendrán la oportunidad de participar en los próximos procesos electorales del país. Durante su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, el funcionario sostuvo que Venezuela transita hacia una fase de transformación democrática.
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Canciller Oliver Blanco asegura que todas las fuerzas políticas podrán participar en elecciones
Declaraciones en Madrid
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