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Canciller Oliver Blanco asegura que todas las fuerzas políticas podrán participar en elecciones

Declaraciones en Madrid

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El canciller venezolano, Oliver Blanco, aseguró que todas las fuerzas políticas tendrán la oportunidad de participar en los próximos procesos electorales del país. Durante su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, el funcionario sostuvo que Venezuela transita hacia una fase de transformación democrática.

Al ser consultado sobre las propuestas de un calendario electoral para 2027, Blanco evitó precisar una fecha, señalando que no le corresponde a él establecerla. No obstante, destacó que el proceso contempla la conformación de un CNE que sea confiable, sin ofrecer detalles sobre los mecanismos o tiempos para dicha renovación.

En cuanto a las reformas institucionales, el canciller adelantó que Venezuela tendrá un nuevo Tribunal Supremo de Justicia antes de finalizar el año. Estas declaraciones se enmarcan en los anuncios sobre cambios en el Poder Público, aunque el Ejecutivo aún no ha oficializado una fecha para las próximas elecciones.

Blanco enfatizó que los resultados de los futuros comicios deberán ser respetados por todos los sectores, reafirmando lo que denominó como un horizonte electoral para el país.

Con información de noticiascol.com

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