The New York Times: Cilia Flores sufrió un infarto y perdió dos dientes en prisión

Mientras tanto, la situación de Nicolás Maduro en el centro de reclusión de Brooklyn sigue un curso distinto. De acuerdo con el medio estadounidense, el exmandatario ocupa parte de su tiempo en prisión en la lectura religiosa. Maduro dedica horas a la lectura de textos como la Biblia y el Corán, además de recibir visitas de representantes religiosos, incluyendo a un sacerdote católico y un rabino.

El panorama legal para ambos se ha intensificado tras la presentación de nuevos cargos el pasado 8 de octubre. La fiscalía estadounidense los acusa ahora de tortura, señalando que infligieron sufrimiento físico y mental a personas bajo su custodia en Venezuela. Estos cargos se suman a las acusaciones previas por narcotráfico y tráfico de armas, tras su captura por parte de militares estadounidenses en Caracas el 3 de enero y su posterior traslado a Nueva York.