Cilia Flores, de 70 años de edad, atraviesa por una complicada situación de salud durante su estadía en prisión. Según un reportaje de The New York Times, la exprimera dama presenta dolores en el pecho, pérdida de peso y complicaciones derivadas de una histerectomía previa a su detención. La defensa legal alegó que pudo haber sufrido un infarto leve en julio, por lo que requería atención especializada y el traslado a arresto domiciliario; sin embargo, la solicitud para abandonar la prisión y permanecer bajo arresto domiciliario quedó rechazada por el juez a cargo del caso.
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Internacionales
The New York Times: Cilia Flores sufrió un infarto y perdió dos dientes en prisión
Situación judicial en EE. UU.
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