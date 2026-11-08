Durante la semana del 9 al 14 de noviembre de 2026, el Sistema Patria ejecuta un ajuste en los montos de diversos beneficios económicos, los cuales han sido calculados tomando como referencia los indicadores del Banco Central de Venezuela (BCV).
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Sistema Patria ajusta montos de bonos y becas para la semana del 9 al 14 de noviembre
Beneficios económicos
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Con información de Sistema Patria
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