Sistema Patria ajusta montos de bonos y becas para la semana del 9 al 14 de noviembre

Entre las actualizaciones, destaca el nuevo esquema para la Beca Universitaria, gestionada junto al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Los estudiantes regulares recibirán un monto indexado equivalente a 40 dólares, mientras que los preparadores académicos percibirán 60 dólares, siempre que cumplan con el registro en el censo obligatorio.

Por otro lado, el Bono del Ingreso Integral para trabajadores de la administración pública se sitúa en 134.631 bolívares. En cuanto a las nóminas de Corresponsabilidad y Formación, los montos oscilan entre los 43.000 bolívares para el personal docente y hasta 172.000 bolívares para cargos de alta jerarquía. El Bono de Contingencia también mantiene sus niveles de protección con topes de 93.000, 186.000 y 465.000 bolívares.

Respecto a los pagos de fin de año y aguinaldos, diversas instituciones, incluyendo la Universidad del Zulia, la Universidad de Carabobo y la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado, han formalizado la carga de los archivos correspondientes en la plataforma. A pesar de este avance, las autoridades administrativas aclararon que aún no se ha establecido la fecha ni la hora exacta para la liberación de los fondos, proceso que se espera ocurra en el transcurso de la semana a través de la aplicación veMonedero o mediante mensajes del número 3532.