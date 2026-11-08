El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que cualquier compromiso financiero acordado en divisas dentro de Venezuela debe cancelarse exclusivamente en moneda extranjera. La decisión, emitida por la Sala Civil, establece que los depósitos en bolívares carecen de efecto liberatorio cuando las partes han incluido una cláusula de exclusividad en su contrato.
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Sala Civil del TSJ anula pagos en bolívares para compromisos financieros en dólares
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