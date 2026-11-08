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Sala Civil del TSJ anula pagos en bolívares para compromisos financieros en dólares

Jurisprudencia nacional

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que cualquier compromiso financiero acordado en divisas dentro de Venezuela debe cancelarse exclusivamente en moneda extranjera. La decisión, emitida por la Sala Civil, establece que los depósitos en bolívares carecen de efecto liberatorio cuando las partes han incluido una cláusula de exclusividad en su contrato.

La sentencia 501, firmada el pasado 22 de octubre por los magistrados Emilio Ramos, José Luis Gutiérrez y Jacqueline del Valle Sosa, resolvió una disputa legal entre el jurista Juan Andrés Marcano Cabrera y el deudor Germán Alejandro Mendoza Armán, junto a la Constructora Premezclados y Agregados Virgen del Valle C.A., por un saldo pendiente de 60.000 dólares.

El conflicto se originó tras el incumplimiento de un convenio homologado en mayo de 2025, el cual obligaba al pago total en dólares antes de finalizar septiembre de ese mismo año. Aunque el deudor entregó 5.000 dólares en efectivo, intentó saldar los 55.000 dólares restantes mediante un depósito en bolívares, el cual fue rechazado por el acreedor debido a la modificación de la especie monetaria pactada.

Aunque instancias judiciales en Miranda habían validado inicialmente la conversión a moneda nacional, el TSJ anuló dichas decisiones. El máximo tribunal argumentó que las sentencias previas violaron el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada y desatendieron las disposiciones del Código Civil y la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV).

Con este fallo, el TSJ ordenó al demandado cancelar los 55.000 dólares pendientes de forma íntegra, tal como se estableció originalmente. Esta resolución ratifica el respeto estricto a las cláusulas especiales en los contratos, cerrando así la controversia judicial sobre la forma de pago de la deuda.

Con información de noticiascol.com

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