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Zulia

Registran cinco fallecidos por rabia humana en el estado Zulia

Salud pública

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El ministro de Salud, Carlos Alvarado, confirmó el fallecimiento de al menos cinco personas a causa de la rabia humana en el estado Zulia. Según el reporte oficial, las autoridades sanitarias han identificado 155 focos de rabia humana con el objetivo de contener la propagación del brote en la región.

Para frenar la transmisión, el Ejecutivo regional y el Ministerio de Salud pusieron en marcha un plan de control que incluye una jornada gratuita de vacunación para perros y gatos. Esta iniciativa busca inmunizar a las mascotas para cortar el ciclo de contagio y proteger la salud pública.

La campaña se desarrolla de manera prioritaria en nueve municipios: Maracaibo, San Francisco, Mara, Lagunillas, Cabimas, Jesús Enrique Losada, Miranda, Santa Rita y La Cañada de Urdaneta. La atención se realiza a través de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) y consultorios populares, con puntos de concentración en plazas, canchas deportivas, bases de misiones y sedes comunales, en colaboración con la Misión Nevado y los comités de salud locales.

Con información de noticiascol.com

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