Registran cinco fallecidos por rabia humana en el estado Zulia

Para frenar la transmisión, el Ejecutivo regional y el Ministerio de Salud pusieron en marcha un plan de control que incluye una jornada gratuita de vacunación para perros y gatos. Esta iniciativa busca inmunizar a las mascotas para cortar el ciclo de contagio y proteger la salud pública.

La campaña se desarrolla de manera prioritaria en nueve municipios: Maracaibo, San Francisco, Mara, Lagunillas, Cabimas, Jesús Enrique Losada, Miranda, Santa Rita y La Cañada de Urdaneta. La atención se realiza a través de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) y consultorios populares, con puntos de concentración en plazas, canchas deportivas, bases de misiones y sedes comunales, en colaboración con la Misión Nevado y los comités de salud locales.