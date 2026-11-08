El ministro de Salud, Carlos Alvarado, confirmó el fallecimiento de al menos cinco personas a causa de la rabia humana en el estado Zulia. Según el reporte oficial, las autoridades sanitarias han identificado 155 focos de rabia humana con el objetivo de contener la propagación del brote en la región.
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Zulia
Registran cinco fallecidos por rabia humana en el estado Zulia
Salud pública
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Con información de noticiascol.com
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