Lionel Messi se alzó con su segundo Botín de Oro consecutivo en la MLS al concluir la temporada regular con 26 anotaciones. Por su parte, el Nashville SC marcó un hito en la liga al establecer un nuevo récord de 77 puntos, superando la marca previa del Inter Miami.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Deportes
Lionel Messi conquista su segundo Botín de Oro consecutivo en la MLS
Fútbol estadounidense
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...