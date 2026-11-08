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Lionel Messi conquista su segundo Botín de Oro consecutivo en la MLS

Fútbol estadounidense

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Imagen de la noticia: Lionel Messi conquista su segundo Botín de Oro consecutivo en la MLS

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Lionel Messi se alzó con su segundo Botín de Oro consecutivo en la MLS al concluir la temporada regular con 26 anotaciones. Por su parte, el Nashville SC marcó un hito en la liga al establecer un nuevo récord de 77 puntos, superando la marca previa del Inter Miami.

La jornada 34 definió el panorama de los playoffs, que comenzarán el próximo 19 de noviembre. El Inter Miami, tras empatar 3-3 frente al Charlotte, se medirá ante el Columbus Crew en la primera ronda de la fase final.

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