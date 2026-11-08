La técnica correcta para aplicar cremas faciales y maximizar sus beneficios

Expertos en dermatología señalan que la efectividad de estos productos radica en el orden y la técnica que se utiliza. No basta con elegir la crema adecuada al tipo de piel; saber cómo aplicarla es igual de importante para que los nutrientes sean absorbidos correctamente.

Para obtener resultados óptimos, se recomienda aplicar una cantidad pequeña, similar al tamaño de un guisante, distribuyéndola en frente, pómulos, nariz y barbilla. El proceso debe incluir un masaje suave que activa la circulación sanguínea y aumenta rápidamente los resultados en la apariencia de la piel.

Las recomendaciones técnicas incluyen realizar movimientos circulares desde el centro hacia afuera en la frente, aplicar el producto en la barbilla con movimientos ascendentes hacia las orejas y seguir el tabique nasal. En el caso del cuello y escote, se debe extender la crema con movimientos circulares ascendentes. Seguir estas pautas permite que los principios activos cumplan su función de eliminar células muertas y mantener la piel tersa, sana e hidratada, maximizando los beneficios de la rutina diaria.