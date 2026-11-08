INTT inhabilitó a transportista tras agresión verbal a pasajeros

La investigación, respaldada por el Ministerio de Interior y Justicia, determinó que el trabajador del volante incurrió en conductas que vulneran la tranquilidad de la comunidad. tras la difusión de un video que evidenciaba agresiones verbales, la directiva del organismo activó los mecanismos legales fundamentados en los artículos 108 y 118 del marco jurídico terrestre, los cuales penalizan las acciones que degradan la calidad del servicio público.

Como consecuencia directa del dictamen, el infractor fue sancionado, cumpliendo un castigo administrativo que lo aparta de las vías durante una semana completa. Además de la inhabilitación temporal, el protocolo interno establece que el conductor deberá asistir a programas formativos obligatorios enfocados en la mediación de conflictos y la convivencia ciudadana.

Desde el ente rector reiteraron que mantendrán una vigilancia constante sobre el comportamiento de las líneas de transporte, tanto urbanas como interurbanas. Asimismo, recordaron a la ciudadanía que cualquier irregularidad puede ser reportada a través de las oficinas de atención al usuario a nivel nacional o mediante los canales digitales oficiales.