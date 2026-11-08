El INTT inhabilitó temporalmente a un conductor de la Unión Conductores San Antonio, luego de que se viralizara en redes sociales un material audiovisual que dejaba al descubierto su comportamiento violento. La medida fue ejecutada por las autoridades tras verificar las evidencias del altercado y las faltas de respeto cometidas contra los usuarios durante el trayecto.
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Sucesos
INTT inhabilitó a transportista tras agresión verbal a pasajeros
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Con información de INTT
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