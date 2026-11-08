El debate sobre el impacto de las bebidas energéticas en la salud de los menores ha trascendido las preocupaciones por el consumo de cafeína. Mientras en España se avanza en normativas para restringir su venta a menores de edad, especialistas en odontología ponen el foco en un riesgo menos discutido: el deterioro progresivo de los dientes.
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Bienestar
Expertos advierten que bebidas energéticas causan erosión irreversible en el esmalte dental
Salud dental
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