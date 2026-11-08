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Expertos advierten que bebidas energéticas causan erosión irreversible en el esmalte dental

Salud dental

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El debate sobre el impacto de las bebidas energéticas en la salud de los menores ha trascendido las preocupaciones por el consumo de cafeína. Mientras en España se avanza en normativas para restringir su venta a menores de edad, especialistas en odontología ponen el foco en un riesgo menos discutido: el deterioro progresivo de los dientes.

La composición de estas bebidas, que combina azúcar con ácidos como el fosfórico, el cítrico o el carbónico, reduce el pH de la cavidad bucal. Este entorno ácido favorece la desmineralización, un proceso que desgasta el esmalte dental. A diferencia de otros tejidos, el esmalte no tiene capacidad de regeneración, por lo que cualquier pérdida es permanente.

La doctora Irene Esteve, odontóloga y experta en estética dentofacial, señala que los adolescentes son el grupo más vulnerable, debido a que sus dientes definitivos aún se encuentran en proceso de maduración. La combinación de azúcar y ácidos puede llevar a la erosión del esmalte, un daño que la especialista califica como irreversible.

Ante este panorama, la recomendación principal es evitar o reducir el consumo de estos productos. No obstante, para quienes los ingieren, la doctora Esteve sugiere pautas para limitar la exposición dental a los ácidos:

  • Acompañar la bebida con agua para ayudar a neutralizar los ácidos en la boca.
  • Evitar el consumo a pequeños sorbos durante periodos prolongados, ya que esto aumenta el tiempo de exposición del esmalte.
  • No cepillarse inmediatamente después de ingerirlas, debido a que el esmalte queda temporalmente reblandecido por la acción ácida.

Cualquier medida que retrase el contacto de los adolescentes con estas bebidas es una buena noticia para sus dientes, concluye la especialista.

Con información de noticiascol.com

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