El consumo de sal, aunque es un elemento esencial para el funcionamiento del organismo, se ha convertido en un desafío de salud pública a nivel global. Si bien el sodio ayuda a regular los líquidos corporales y la función nerviosa, su ingesta desproporcionada genera efectos negativos que, a menudo, pasan desapercibidos hasta que se manifiestan como patologías graves.
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Bienestar
Estrategias para reducir el consumo de sal y prevenir enfermedades crónicas
Salud y bienestar
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