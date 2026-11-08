Estrategias para reducir el consumo de sal y prevenir enfermedades crónicas

De acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de sal debe ser inferior a 5 gramos diarios, lo que equivale a unos 2 gramos de sodio puro. No obstante, la mayor parte de esta ingesta no ocurre en la cocina del hogar. Más del 75% del sodio que ingresa al organismo no proviene del gesto consciente de sazonar, sino que está presente en los productos ultraprocesados y en la industria alimentaria.

Impacto en el sistema cardiovascular

Los especialistas advierten que el exceso de sodio actúa como un enemigo silencioso. Al retener agua para mantener el equilibrio, el cuerpo aumenta el volumen de líquido en el torrente sanguíneo, lo que eleva la presión sobre las arterias y obliga al corazón a realizar un esfuerzo mayor. Con el tiempo, esta dinámica deriva en hipertensión, incrementando el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal.

Recomendaciones para una dieta saludable

Para mitigar estos riesgos, se sugiere aumentar la ingesta de alimentos frescos como frutas, verduras y carnes magras, que aportan sodio de forma natural y equilibrada. Asimismo, es posible sustituir la sal por especias, hierbas aromáticas o jugo de limón para realzar el sabor de las comidas. Finalmente, retirar el salero de la mesa ayuda a evitar el hábito de añadir sal de forma automática. En definitiva, cuidar la salud cardiovascular es una tarea que comienza en las decisiones cotidianas del hogar y en la conciencia como consumidores.