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Ciudad Ojeda

El sector cultural de la COL despide al músico Omar Rojas

Trayectoria musical

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Omar Rojas, reconocido músico y actual director de Cultura de la Alcaldía de Lagunillas, falleció este sábado 7 de noviembre en Ciudad Ojeda tras sufrir un infarto fulminante.

El artista, quien contaba con una trayectoria de más de cuatro décadas, era una figura emblemática en la Costa Oriental del Lago, recordado principalmente por su aporte a la guaracha y otros ritmos bailables que marcaron su carrera en el estado Zulia.

Además de su labor artística, Rojas desempeñaba funciones públicas en la municipalidad, cargo desde el cual impulsaba la promoción de las manifestaciones artísticas y las tradiciones locales. Tras confirmarse la noticia, diversos representantes del ámbito cultural y autoridades municipales manifestaron sus condolencias a sus familiares y allegados.

Con información de noticiascol.com

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