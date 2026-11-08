Omar Rojas, reconocido músico y actual director de Cultura de la Alcaldía de Lagunillas, falleció este sábado 7 de noviembre en Ciudad Ojeda tras sufrir un infarto fulminante.
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Ciudad Ojeda
El sector cultural de la COL despide al músico Omar Rojas
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