Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación, informó que se prepara una nueva ronda de excacelaciones de presos políticos en Venezuela, entre los que se encuentran militares detenidos por motivos políticos. La dirigente detalló que esta posibilidad surge tras recientes encuentros con representantes del Ejecutivo, específicamente con Jorge Rodríguez.
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Dinorah Figuera anuncia nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela
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