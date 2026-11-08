Dinorah Figuera anuncia nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela

Durante una entrevista con el periodista David Placer, Figuera destacó que la delegación ha trabajado en un sistema para precisar la situación jurídica y de salud de los detenidos. «Nosotros hemos sido incisivos, persistentes a que se haga un anuncio», afirmó la vocera, quien subrayó que nosotros queremos consolidar que salgan todos los presos políticos como una demanda prioritaria de la población y de la mesa de negociación.

En cuanto a los militares privados de libertad, Figuera indicó que ha planteado a las autoridades la posibilidad de que algunos puedan salir del país, atendiendo a solicitudes recibidas por parte de los familiares y los propios detenidos. Hay casos de militares también que han pedido estar en Alemania o España, alternativas que están siendo gestionadas a través de canales diplomáticos para facilitar su traslado.

La dirigente enfatizó que este proceso representa un compromiso moral personal, recordando el caso de Fernando Albán, quien falleció bajo custodia. Figuera insistió en la necesidad de garantizar el debido proceso y lograr la libertad de todos los presos políticos en el menor tiempo posible.