La Fiscalía ECOH Metropolitana y el Departamento OS9 de Carabineros de Chile informaron sobre la captura de un adolescente de 16 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, conocido como “El Ñañito”, quien sería el presunto autor material del asesinato de Martín Pérez, un joven de 19 años que fue secuestrado en la comuna de Estación Central.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Detenido adolescente ecuatoriano por el secuestro y homicidio de Martín Pérez en Chile
Sucesos en Chile
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...