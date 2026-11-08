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Detenido adolescente ecuatoriano por el secuestro y homicidio de Martín Pérez en Chile

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La Fiscalía ECOH Metropolitana y el Departamento OS9 de Carabineros de Chile informaron sobre la captura de un adolescente de 16 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, conocido como “El Ñañito”, quien sería el presunto autor material del asesinato de Martín Pérez, un joven de 19 años que fue secuestrado en la comuna de Estación Central.

Según las investigaciones, el menor habría participado activamente en el secuestro y cumplido funciones como brazo operativo de la organización criminal. Las autoridades detallaron que el adolescente habría disparado contra la víctima en el momento en que esta intentaba escapar de sus captores, tras haber sido engañada para acudir a una supuesta transacción de drogas.

Con esta nueva aprehensión, el caso suma un total de seis personas bajo custodia. Además del menor, hay cinco ciudadanos venezolanos implicados en el caso, quienes ya se encuentran en prisión preventiva. El fiscal Pablo Sabaj precisó que, aunque los detenidos han ofrecido declaraciones culpándose entre sí, la Fiscalía cuenta con otros medios de prueba para sustentar la imputación por el delito de secuestro con homicidio.

El Ministerio Público chileno confirmó que el adolescente ha quedado bajo internación provisoria, medida equivalente a la prisión preventiva para menores de edad, mientras continúa el proceso judicial para esclarecer los hechos.

Con información de noticiascol.com

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