Delcy Rodríguez, en su rol de presidenta encargada, suscribió el reglamento de la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. Este instrumento legal busca convocar una respuesta unida entre la sociedad, las familias y el Estado para garantizar la protección de los menores de edad.
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Delcy Rodríguez firma reglamento para prevenir el abuso sexual contra menores en Venezuela
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