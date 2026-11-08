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Delcy Rodríguez firma reglamento para prevenir el abuso sexual contra menores en Venezuela

Protección infantil

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Delcy Rodríguez, en su rol de presidenta encargada, suscribió el reglamento de la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. Este instrumento legal busca convocar una respuesta unida entre la sociedad, las familias y el Estado para garantizar la protección de los menores de edad.

La normativa establece mecanismos orientados a la prevención y detección rápida, destacando la creación de canales de alerta temprana y una red de trabajo directo entre los órganos de protección y las comunidades. Entre los beneficios, se busca reforzar los espacios escolares y comunitarios libres de violencia, además de fortalecer el respaldo legal para los derechos de la infancia.

Durante el encuentro, Rodríguez hizo un llamado a la cohesión social, enfatizando que la firma de estos acuerdos fomenta entornos seguros y mecanismos de denuncia más rigurosos. Para facilitar el acceso a la justicia y la atención inmediata ante casos de abuso, el Estado ha dispuesto las siguientes instituciones y canales de contacto:

Instituciones habilitadas para denuncias:

IDENNA: atención directa a través de su portal web oficial idenna.gob.ve/contacto.
Ministerio Público: fiscalías especializadas mediante la línea telefónica 0800-FISCA-00 (0800-34722-00).
Cicpc: división de Investigaciones de Delitos Contra la Mujer, Niño, Niña y Adolescente.
CPNNA: Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente presentes en cada alcaldía y municipio.
Defensoría del Pueblo: disponible para atención a nivel estadual y municipal.

Con información de noticiascol.com

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