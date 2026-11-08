Consecuencias de la falta de sueño en el rendimiento cognitivo y emocional

Los especialistas recomiendan dormir un mínimo de siete a ocho horas diarias de manera continua. Este hábito permite que el sistema inmunitario funcione correctamente, brindando protección ante diversas afecciones. Por el contrario, la privación constante de horas de sueño puede derivar en problemas graves, como la desregulación de la presión arterial, desequilibrios hormonales y alteraciones en la salud mental.

Foto: Magnific Foto: Magnific

El impacto negativo de no descansar lo suficiente se manifiesta en áreas críticas, especialmente en las capacidades cognitivas. La falta de horas de descanso deteriora de inmediato la mente, afectando la atención, el razonamiento lógico y la productividad durante las actividades diarias. Un sueño de calidad es vital para almacenar nuevos conceptos y facilitar la memoria.

Finalmente, la salud emocional es uno de los aspectos más afectados por el insomnio. Al no completar los ciclos de descanso, el cuerpo no logra liberar las tensiones diarias, lo que resulta en un estado de cansancio crónico y mal humor. Esto genera angustia e ira desmedida que pueden transformarse con el tiempo en cuadros severos de depresión o ansiedad generalizada.