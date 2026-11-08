Mantener una rutina de descanso adecuada es mucho más que una simple pausa en el día a día; se trata de un proceso biológico necesario para que el organismo recupere energías y elimine el estrés acumulado. Al igual que la alimentación balanceada o la actividad física, el sueño reparador actúa como un pilar fundamental e irreemplazable para nuestra salud integral.
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Bienestar
Consecuencias de la falta de sueño en el rendimiento cognitivo y emocional
Salud y bienestar
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