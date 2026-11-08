Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento

Clara Vegas sorprende al hablar alemán en un video viral junto a Miss Pakistán

Rumbo al certamen internacional

|1 min|
Imagen de la noticia: Clara Vegas sorprende al hablar alemán en un video viral junto a Miss Pakistán

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Clara Vegas, Miss Universe Venezuela 2025, compartió un video en redes sociales que rápidamente se hizo viral. En el material, la representante nacional interactúa con Miss Pakistán y muestra su dominio del alemán, una habilidad que posee gracias a sus raíces familiares. Vegas, quien es hija de la exreina Andreína Goetz, se encuentra actualmente en una etapa de preparación intensiva para representar al país en el certamen de Miss Universo.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

EntretenimientoClara VegasMiss Universo

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.