Clara Vegas, Miss Universe Venezuela 2025, compartió un video en redes sociales que rápidamente se hizo viral. En el material, la representante nacional interactúa con Miss Pakistán y muestra su dominio del alemán, una habilidad que posee gracias a sus raíces familiares. Vegas, quien es hija de la exreina Andreína Goetz, se encuentra actualmente en una etapa de preparación intensiva para representar al país en el certamen de Miss Universo.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento
Clara Vegas sorprende al hablar alemán en un video viral junto a Miss Pakistán
Rumbo al certamen internacional
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...