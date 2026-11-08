Clara Vegas sorprende al hablar alemán en un video viral junto a Miss Pakistán

Clara Vegas, Miss Universe Venezuela 2025, compartió un video en redes sociales que rápidamente se hizo viral. En el material, la representante nacional interactúa con Miss Pakistán y muestra su dominio del alemán, una habilidad que posee gracias a sus raíces familiares. Vegas, quien es hija de la exreina Andreína Goetz, se encuentra actualmente en una etapa de preparación intensiva para representar al país en el certamen de Miss Universo.