Caracol Televisión llevó a cabo la evacuación de su sede principal en Bogotá la noche de este sábado, tras recibir una advertencia de las autoridades sobre una supuesta amenaza de atentado por parte de grupos armados ilegales. El medio informó a través de sus redes sociales que tomó medidas preventivas para resguardar a su personal y sus instalaciones, donde también operan el diario El Espectador y la emisora Blu Radio.
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Caracol Televisión evacuó su sede en Bogotá tras recibir alerta sobre posible atentado
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