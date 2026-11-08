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Caracol Televisión evacuó su sede en Bogotá tras recibir alerta sobre posible atentado

Situación en Colombia

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Caracol Televisión llevó a cabo la evacuación de su sede principal en Bogotá la noche de este sábado, tras recibir una advertencia de las autoridades sobre una supuesta amenaza de atentado por parte de grupos armados ilegales. El medio informó a través de sus redes sociales que tomó medidas preventivas para resguardar a su personal y sus instalaciones, donde también operan el diario El Espectador y la emisora Blu Radio.

Por su parte, la Policía de Bogotá indicó que, hasta el momento, no existe evidencia de explosivos en el lugar, según reportó El Espectador. En paralelo, Caracol Radio comunicó haber recibido información sobre riesgos de posibles ataques contra su sede y otros medios, lo que llevó a la activación de protocolos de seguridad, aunque en su caso no se realizó una evacuación.

Ante los hechos, la defensora del pueblo, Iris Marín, calificó la situación como grave y solicitó a las autoridades esclarecer lo ocurrido a la brevedad, además de garantizar la protección de los periodistas y el ejercicio libre de la prensa en el país.

Con información de noticiascol.com

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