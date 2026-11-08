Carabobo: Lluvias causan anegaciones y deslizamientos en el municipio San Diego

Ante la situación, los organismos de seguridad y prevención se encuentran activos desde las 3:00 de la madrugada. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de San Diego, efectivos de la Policía Municipal y personal de gestión de riesgos trabajan en la evaluación de daños y en la atención de las solicitudes de los ciudadanos.

En cuanto a los deslizamientos de tierra, el mandatario municipal precisó que se presentaron eventos menores en el sector Magallanes y en la urbanización La Esmeralda, específicamente en las inmediaciones de los conjuntos de Terrazas.

A pesar de la emergencia, el reporte oficial indica una mejoría en las condiciones. El comandante de los bomberos, general Hermes López, constató el inicio del descenso en los niveles de agua, lo que sugiere una mayor fluidez en el cauce del río principal. Las autoridades instaron a la población a mantener la precaución y utilizar las líneas telefónicas institucionales exclusivamente para reportar situaciones de riesgo real.