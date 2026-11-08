Las fuertes precipitaciones que azotaron al municipio San Diego, en el estado Carabobo, durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, dejaron un saldo de anegaciones en sectores residenciales y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables. El alcalde León Jurado confirmó que las comunidades de Campo Solo, Colinas de San Diego y El Morro 1 registraron los mayores niveles de agua.
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Sucesos
Carabobo: Lluvias causan anegaciones y deslizamientos en el municipio San Diego
Emergencia en Carabobo
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